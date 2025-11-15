ＩＴ大手「ＭＩＸＩ（ミクシィ）」（東証プライム上場、東京）の完全子会社の元社長ら２人が在任中、複数の取引先から総額１０億円超を受け取っていた問題があり、このうち約８億円について、同社が東京国税局から所得隠しを指摘されていたことが関係者の話でわかった。同国税局は重加算税を含む法人税約２億円を追徴課税し、同社は修正申告と納付を済ませたという。（加藤哲大、貞広慎太朗）「再発防止策を実行する」元社長ら