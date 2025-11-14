「トリュフ スープチーノ」は、いつまで？この冬、スターバックスから初登場するのは、フォームミルクでいれるスープ「スープチーノ」。バリスタが一杯ずつ丁寧にスチームするきめ細やかなフォームミルクが使われているのが特徴です。 今シーズンならではの味わいとして、2025年11月14日（金）から「トリュフ スープチーノ」が登場します。商品名「トリュフ スープチーノ」販売期間2025年11月14日（金）〜※一時的な欠品または早期