この冬、スターバックスから初登場するのは、フォームミルクでいれるスープ「スープチーノ」。バリスタが一杯ずつ丁寧にスチームするきめ細やかなフォームミルクが使われているのが特徴です。

今シーズンならではの味わいとして、2025年11月14日（金）から「トリュフ スープチーノ」が登場します。

商品名「トリュフ スープチーノ」販売期間2025年11月14日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格491円（持ち帰り）、500円（店内利用）サイズShortのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



中央「トリュフ スープチーノ」

「トリュフ スープチーノ」は、 黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りに、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味が加わった奥行きと深みがある味わい。ちょっと驚くほどふわふわとした軽やかな口当たりが楽しめます。

フォームミルクに口をつけると、きのこの芳醇な香りがふわり。野菜やベーコンがとけあったコク深いスープが喉を駆け抜けると、 心と体がじんわり満たされるよう。緻密に計算されたコク深い味わいだからこそ、ショートサイズでも満足感ある一杯に。

そして、ミルクのカスタマイズができるのもうれしいところ！ ソイミルクではやさしい甘みが加わり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立ち、いろいろな風味を自分好みにカスタムできます。

ぜひ、自分好みの味わいを見つけて、カプチーノを楽しむみたいにスターバックスならではの特別感のある一杯を楽しんでみて。



Text：鳥羽 美咲

