人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。第11話気持ちの変化【ミキの気持ち】【編集部コメント】意外なことに、言い返すスズカさんに対してミキさんは喜びを感じていました。今までのうわ