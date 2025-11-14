「国際親善試合、日本代表−ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）サッカー日本代表のスタメンが発表された。１０月にブラジル代表から初勝利を挙げた先発メンバーから２人を入れ替え。ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら主力組が名を連ね、左手を骨折したＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝に代わって、ＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝が先発となった。鈴木に加えて、代表常連のＧＫ大迫（広島）が天皇杯準決勝の