11月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ザイオン・ウィリアムソンへコート上でコンタクトありのプレーができる許可がおりたと発表した。 ザイオンは、今月5日に左ハムストリングの肉離れ（グレード1）と診断され、5試合連続で欠場中。チームトップの平均22.8得点4.6アシスト2.0スティールに6.8リバウンドを誇る25歳のフォワードは、戦