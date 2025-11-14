ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ヒカル、進撃のノアと「離婚について話しました」YouTubeで近況報告 ヒカル (YouTuber) エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース ヒカル、進撃のノアと「離婚について話しました」YouTubeで近況報告 2025年11月14日 11時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「オープンマリッジ宣言」が波紋を広げていたYouTuberのヒカル 13日公開の動画で、妻・進撃のノアと離婚について話し合う様子を明かした 最終的に、ヒカルは「なんだかんだ継続するって感じやな」と語っていた 記事を読む おすすめ記事 結婚の柄本時生&さとうほなみ、台本風の“ご報告”が話題「粋ですな」「おしゃれだあー！」 2025年11月13日 12時24分 柄本時生＆さとうほなみ（ほな・いこか）、結婚発表「これからも感謝と初心を忘れず」2024年にドラマで共演 2025年11月13日 10時45分 結婚の柄本時生&さとうほなみ 芸能界から祝福の嵐 岡田将生「おめでとう」賀来賢人、前田敦子も 2025年11月13日 13時57分 日本リメイクされたドラマも出演！アラフォー韓国女優が美しきウェディングフォト公開で話題【PHOTO】 2025年11月9日 13時0分 目の前で彼氏が知らない美女と水着でイチャイチャ…ヤバすぎる鉢合わせに彼女がキレる「見たくない」 2025年11月11日 11時30分