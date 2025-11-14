本日11月14日（金）放送の『ミュージックステーション』には、6組のアーティストが出演。話題のオーディションで最終審査まで残り、注目を集めた本多大夢と浜川路己の新アイドルデュオ・ROIROMがついにMステ初登場。11月19日（水）配信リリースのプレデビュー曲『Dear DIVA』を披露する。【写真】Aqua Timez、木村カエラ、BE:FIRST…本日出演のアーティスト全6組『Dear DIVA』のパフォーマンスについて、「サビの“DDポーズ”がキ