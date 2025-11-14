『Mステ』に豪華6組が登場！話題の新アイドルデュオが初登場、13年ぶり出演のバンドも

本日11月14日（金）放送の『ミュージックステーション』には、6組のアーティストが出演。

話題のオーディションで最終審査まで残り、注目を集めた本多大夢と浜川路己の新アイドルデュオ・ROIROMがついにMステ初登場。11月19日（水）配信リリースのプレデビュー曲『Dear DIVA』を披露する。

『Dear DIVA』のパフォーマンスについて、「サビの“DDポーズ”がキャッチーなので注目してください」と本多大夢。

浜川路己も「舞踏会のようなダンスブレイクもかっこいいので、ポイントです！」とコメントを。

初出演となるMステでのステージに向け、「切なさの中に力強さがあって、どこか懐かしさも感じるメロディーになっています。熱い男を演じますので、楽しみにしていてください」（本多）、「一途な愛を歌った曲になっています。パフォーマンスも含めて『Dear DIVA』の世界観を楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。

◆時を超えて愛される名曲の数々

Mステ13年ぶりの出演となるAqua Timezは、ドラマ『ごくせん』第3シリーズ主題歌『虹』を17年ぶりに、映画『ブレイブストーリー』主題歌『決意の朝に』を16年ぶりに披露。

また、木村カエラは2009年リリースの結婚式定番ソング『Butterfly』をMステで6年ぶりに、BE:FIRSTはマイケル・ジャクソンが在籍したジャクソン5の名曲をリメイクカバーした『I Want You Back』を“THE FIRST TAKE ver.”としてパフォーマンスする。

時を超えて愛される名曲の数々が、今回のMステでよみがえる。

◆出演アーティスト（※五十音順）

Aqua Timez：『虹』『決意の朝に』

木村カエラ：『Butterfly』『君の傘』

櫻坂46：『Unhappy birthday構文』

BE:FIRST：『I Want You Back -THE FIRST TAKE ver.-』

離婚伝説：『ファーストキス』

ROIROM：『Dear DIVA』