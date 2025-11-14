【核心直撃・細川成也インタビュー（２）】ドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香（２８）による中日・細川成也外野手（２７）の直撃インタビュー後編では、プライベートな一面にフォーカス。中日に移籍して以来、ずっと気にかけてくれている先輩・涌井秀章投手（３９）への思いや自身のリラックス法について語った。竜の４番が癒やしを感じている存在とは――。熊崎涌井投手に何度かインタビューをさせていただいたのです