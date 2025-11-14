中国メディアの極目新聞は10日、ライオンの子が部屋まで起こしに来てくれるホテルが中国のネット上で話題になっていると報じた。記事によると、この子ライオンによるサービスを提供しているのは江蘇省宿遷市にあるホテル。最近、同省のネットユーザーがスタッフに連れられて客室を訪れる子ライオンの動画を投稿したところ、ネットユーザーの間で話題になった。このホテルは田園リゾート区にあり、サービスを利用するには事前予約が