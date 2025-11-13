全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の中華料理店『横濱飯店』です。横浜なら、やはりこの料理！横浜といえば中華街、ならば中華料理だ！ってことで、焼売に餃子といった点心や、ピータン、豚の耳にクラゲといった冷菜で飲むもよし。一品料理に麺類、丼類で胃袋を満たしながら、やっぱり飲んじゃうのもまたよし。横浜ならではの麺・サンマーメンも、もちろんござい