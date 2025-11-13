【モデルプレス＝2025/11/13】映画「プラダを着た悪魔２」が、2026年5月1日に日米同時公開決定。あわせて、予告映像とポスターが解禁された。【写真】アン・ハサウェイ、オフショル姿で横たわる姿◆映画「プラダを着た悪魔２」2026年日米同時公開決定時代を席巻した“働く女性のバイブル”「プラダを着た悪魔」（2006）。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」