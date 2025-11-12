１２日午前の債券市場で、先物中心限月１２月は続伸した。前日の米債券市場はベテランズデーのため休場だった。欧州市場で主要国の債券価格が上昇（金利は低下）した流れが円債市場に波及した。 英労働統計で７～９月期の失業率が５．０％に上昇し、市場予想を上回った。英イングランド銀行が利下げに踏み切るとの見方が広がったほか、１１月のドイツ景気予測指数の低下も相まって、欧州債への選好姿勢が広がっ