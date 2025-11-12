挫折を乗り越え本格再始動すっかり秋も深まった10月下旬、都内のカラオケバーから颯爽と沢尻エリカ（39）が現れた。美脚が艶めかしい大胆なミニスカ、右肩から斜めにパックリと開いた胸元からフェロモンが爆発！ピンヒールをコツコツ言わせ、腰をくねらせながら迎えの車に乗り込む様はさしずめ、和製マリリン・モンロー。エリカ様と運よく遭遇した外国人の酔客も思わず二度見である。「この日、渋谷のイタリアンで沢尻さんの主演