2025年も残り2か月を切ったので、今年も1年間を振り返る恒例の「ネット流行語・アニメ流行語大賞2025」を実施するため、ノミネートワードを大募集します！下記のノミネートワードに入っていないもので、「あのワードは候補に入れるべき！」というものを記事内の応募フォームから送ってください。エントリーは11月17日（月）24時まで。11月下旬より大賞の投票を実施予定です。みなさま、ご協力よろしくお願いします！※これは投票用