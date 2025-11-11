2025年11月8日、9日に開かれる「第44回全国豊かな海づくり大会」に出席するため、三重県を訪問された天皇皇后両陛下。到着された日は鳥羽市の鳥羽水族館を視察された。【写真】雅子さまの「フェラガモのバッグ」やワントーンコーデ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども鳥羽水族館では、国内で唯一飼育されているラッコなどをご覧になった両陛下。ラッコが水槽のガラ