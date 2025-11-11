スポニチスポニチアネックス

西武が球界であまり例のない「お昼寝タイム」導入 疲労回復などに効果

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 西武は、最適な睡眠環境などのアドバイスを行う「眠りのプロ」だという
  • 専門家からの助言のもと、秋季キャンプで「お昼寝タイム」を導入した
  • 疲労回復などに効果があり、午後に凄く効果が出ると球団本部長は話した
記事を読む

おすすめ記事

  • 寝る時間が不規則でうまく休めない …という悩み。どうしたらいい？／ニャンだかラクになる休み方(5)
    寝る時間が不規則でうまく休めない …という悩み。どうしたらいい？／ニャンだかラクになる休み方(5) 2025年11月7日 0時0分
  • “努力しても成果が出ない”その原因は、勉強法ではなく「眠り」にあった。東大卒医師×行動科学コーチが語る、記憶を最大化する睡眠戦略スペシャル対談を開催！
    “努力しても成果が出ない”その原因は、勉強法ではなく「眠り」にあった。東大卒医師×行動科学コーチが語る、記憶を最大化する睡眠戦略スペシャル対談を開催！ 2025年11月10日 12時0分
  • 静岡朝日テレビの白木愛奈アナ（写真・木村哲夫）
    【地方局アナグランプリ2025】激戦を制した東海1位・白木愛奈アナは気象予報士、東北1位・佐藤朱アナは元AKB48の逸材！ 2025年11月2日 6時0分
  • 運動不足＝睡眠不足！ 1日3000歩で変わる「眠れるカラダ」の作り方【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】
    運動不足＝睡眠不足！ 1日3000歩で変わる「眠れるカラダ」の作り方【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】 2025年11月4日 7時15分
  • ドジャースのブレイク・スネル【写真：ロイター】
    「寝てくれ…目元が…」日本人心配のド軍左腕、ついに報告「やっと眠れた」WS制覇から1週間 2025年11月9日 21時3分

