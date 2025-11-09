◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）２場所連続優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・高安（田子ノ浦）を寄り切り、白星発進とした。「やるべきことをやって、１５日間しっかりやっていく」と場所前に話した通り、過去３勝２敗の相手に強烈な当たりから右を差し、押し切った。大の里は先場所の千秋楽、１敗の単独首位で、２敗で追う横綱・豊昇龍（立浪）に対戦したが敗れ、両者が１３勝２敗で並び、優勝