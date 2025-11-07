マンチェスター・ユナイテッドが、パルメイラスに所属するブラジル代表FWヴィトール・ロケの獲得に興味を持っているようだ。スペイン『SPORT』が伝えた。今夏にブラジル代表FWマテウス・クーニャや、カメルーン代表FWブライアン・エンベウモ、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコと前線をメインに補強を敢行したユナイテッド。その補強も相まって、ルベン・アモリム監督体制で初の3連勝を記録し、ここのところプレミアリーグ4