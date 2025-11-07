私はキリカ。ソウタの衝撃的な過去を聞き、義母の異常な搾取に改めて怒りを覚えました。長年支配されてきたソウタは、義母に強く言えないというのです。娘のためにもこの状況を変えたい私は、「お義母さんの得意な手を使う」と宣言。義母が得意とする「せびり」という方法を使うことにしたのです。ソウタはあたふたしていましたが、「変わる」と言った手前、私を止めようとはしませんでした。今までソウタが一方的にされてきたよう