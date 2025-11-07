JRAは7日、第63回（GII、東京芝2500m）の枠順を発表した。重賞初Vを目指すスティンガーグラスは8枠18番、宝塚記念15着から巻き返しを図るローシャムパークは2枠3番、同コースの目黒記念で2着したホーエリートは6枠11番から発走する。 ■人気サイドは外枠で圧倒的 過去10年、1～4枠【3.5.4.59】勝率4.2%、複勝率16.9%に対して、5～8枠が【7.5.7.69】勝率8.0％、複勝率21.6％と、