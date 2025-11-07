前編記事『ソフトバンクＧ孫正義の「スターゲート計画」から始まった…「ＡＧＩ覇権」をめぐる巨額投資競争の現在地』では、孫正義氏の構想をきっかけにエヌビディアやオープンAIのみならず、各国の投資会社などもこぞってデータセンターと電力会社に投資していることを紹介した。日本は韓国以下翻って、日本のAI開発はどうなっているのか。経済産業省の商務情報政策局が9月に作成した小冊子『AI産業の競争力強化に向けて』（A4版1