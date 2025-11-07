3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズの質問コーナーで赤裸々に返答した。一般ユーザーから「バニーガールコスプレ見たいです」とリクエストされると、大学4年時のバニーガールコスプレの写真を複数枚公開。「まちがえた！バニーガールじゃなくて、不思議の国のアリスの白ウサギだったかもです！」と返答した。「水着は持ってますか？」の質問には「プエル