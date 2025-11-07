米大リーグのヤンキース傘下マイナーで今季を終えた前田健太投手（３７）が５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムを更新し、あらためて来季は日本のプロ野球でプレーする意向を示し、米国での１０年間に感謝の思いをつづった。前田は「来シーズンから日本でのキャリアを続けることにしました。２０１６年から２０２５年までアメリカで野球をしたことは夢の実現であり、忘れられない瞬間でいっぱいの１０年間でした。心か