ジャーナリストの伊藤詩織さん（36）が監督を務めたドキュメンタリー映画「Black Box Diaries」（BBD）が12月12日、都内のT・ジョイPRINCE品川で上映することが決定した。6日、配給のスターサンズ、東映エージエンシーが発表した。伊藤さんは、両社を通じてコメントを発表した。「本作は、私が被害直後から日本で直面した現実を追い、記録した作品です。逮捕は直前で止められ、証拠や証言は黒塗りでした。それでも集めた真実の『か