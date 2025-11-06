リスクモンスターの連結子会社であるリスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「第2回中国日系企業の商標保有数ランキング」を発表しました。2025年4月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報および2025年8月時点の商標情報から、日本企業が出資する中国企業およびグループ企業27,148社を対象に調査したものです。 リスクモンスターチャイナ 利墨リスモン調べ「第2回中国日系企業の商標保有数ランキング」