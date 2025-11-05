先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。1. MOON FOREST（東京・麻布十番）2025年9月、麻布十番駅から徒歩1分という好立地に、洗練されたモダンな香