メッツのピート・アロンソ内野手（30）とエドウィン・ディアス投手（31）がそれぞれ来季以降の契約を破棄し、FAになると3日（日本時間4日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。アロンソは今季、打率・272、38本（リーグ4位）、126打点（同2位）の好成績を残した。今年2月に2年総額5400万ドル（約82億円）でメッツと再契約を結んだが、シーズン終了後のオプトアウト権（