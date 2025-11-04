桂正和氏 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

ジャンプ漫画家・桂正和氏 大きな手術で静養「全ての仕事を止めています」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ウイングマン」「電影少女」などで知られる漫画家桂正和
  • 4日、大きな手術をして静養中であることを発表した
  • 現在の仕事については「全ての仕事を止めています」と明かした
記事を読む

