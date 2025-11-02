ダウンタウンの松本人志（62＝写真）が11月1日、約1年10カ月ぶりに芸能活動を再開したが、意外というか、冷ややかな反応が目立つ。【もっと読む】フジ「酒のツマミ」放送当日の差し替えに疑問…松本人志さんのコスプレは企画段階でわからなかったの？松本は例の“文春砲”をめぐって昨年1月から活動を休止していたが、同日スタートの有料配信サービス「DOWNTOWN＋」（DT＋）の冒頭で「すごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷