1999年11月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件。10月31日、愛知県警は殺人容疑で安福久美子容疑者（69）を逮捕した。安福容疑者は奈美子さんの夫・悟さんの同級生だった。【写真】高校時代の安福久美子容疑者。ソフトテニス部だった「週刊文春」は今回、安福容疑者の卒業アルバムを入手。同級生は安福容疑者について「大人しかったが、クラスに女子が少なく目立たない子が多い中で、感じは良かった