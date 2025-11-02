アメリカ・コロラド州の住宅街で、カンガルーが確保される様子が撮影された。ペットだった“飼いカンガルー”は暴れることなく捕獲された。野生の個体と異なり、人間に慣れていた様子だった。一方、フロリダ州では、アパートに侵入したワニが大暴れ。捕獲隊は棒を使ってワニを制圧し、自然に返したという。住宅街で“飼いカンガルー”確保アメリカ・コロラド州の住宅街で5月27日に撮影されたのは、カンガルーの姿だった。激しいパ