東日本旅客鉄道（JR東日本）は10月27日〜2026年1月12日の期間、JR各社の乗車券、特急券などをインターネット上で予約できるサービス「えきねっと」を、より多くの人に利用してもらうため、「新幹線・特急の予約はネットで！冬のえきねっとキャンペーン」を開催している。●最大2000ポイントもらえる！同キャンペーンでは期間中、えきねっとに新規会員登録して、対象の特急券をえきねっとで購入・利用すると、抽選で2000人に鉄