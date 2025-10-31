連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年10月は、復活や姉妹店オープンのニュースが目立ちました。【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2025年10月を振り返る先日まで暑いと思っていたらもう寒いと感じる今日この頃。秋が無くなったとはよく言われますが、食欲の秋が無くなったとは思いたくありません。急な温