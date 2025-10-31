1999年、名古屋市西区のアパートで当時32歳の主婦が殺害された事件で、警察は市内に住む69歳の女を殺人の容疑で逮捕しました。愛知県警の会見「発生から約26年の時を経て、被疑者を殺人罪で通常逮捕しました。安福久美子、69歳」この事件は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害されたものです。警察はきょう、高羽さんの首などを刃物で複数回刺した殺人の疑いで、名古屋市港区に住む安福久美