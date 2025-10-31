ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > クマ駆除で駆けつけた猟友会に「パワハラ」か 北海道の副議長に苦情… クマ（動物） パワーハラスメント(パワハラ) 北海道 時事ニュース 女性自身 クマ駆除で駆けつけた猟友会に「パワハラ」か 北海道の副議長に苦情殺到 2025年10月31日 16時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道・積丹町議会の副議長による発言について「女性自身」が伝えた クマ駆除で駆けつけた地元の猟友会に対する「パワハラ疑惑」が物議に 町役場の担当者は31日の取材に対し、苦情の電話が殺到していると明かした 記事を読む おすすめ記事 「校門前にクマ2頭が居座っている」町が猟友会に出動要請も拒否 小中学校は休校に…北海道・積丹町 2025年10月31日 10時27分 【速報】名古屋・西区の主婦殺人事件で逮捕の女 きのう警察署に出頭 ｢あっています｣と容疑認める 26年前の未解決事件に進展 愛知県警 2025年10月31日 18時17分 「ゴジラ対策並み」小泉防衛大臣の投稿で 自衛隊のクマ対策の本気度が分かる写真が話題に 2025年10月31日 8時42分 「サナとお揃いにしたい」“サナ活”ブームで高市首相愛用バッグ完売…ペンも大人気 人気悪用の“AIニセ広告”に要注意 2025年10月30日 20時28分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分