ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Number_iのツアーにファンから苦情殺到「3人が見えなかった」 Number＿i 平野紫耀 岸優太 神宮寺勇太 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル Number_iのツアーにファンから苦情殺到「3人が見えなかった」 2025年10月30日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10月11日から始まったNumber_iのコンサートツアーについて、FRIDAYが報じた 初日の公演後、SNSには否定的な感想が相次ぎ、ちょっとした炎上騒ぎに発展 「照明が暗すぎて3人のことが見えなかった」「シラケたよ」といった声も 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分