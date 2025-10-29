中国第15回全国運動会は10月27日に広州で開いた記者会見で、広東、香港、マカオにおける各競技エリアの責任者が聖火リレーの主な流れと見どころについて紹介しました。これによると、今大会の聖火リレーのシンボルは「海の炎の精霊」で、11月2日午前に、広州、深セン、香港、マカオの4都市で同時進行されます。それぞれの都市で50区間に分けて運ばれ、ランナーは個人または団体で参加し、合計で200区間にわたってリレーされます。