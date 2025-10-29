Ｗ杯予選のベネズエラ戦でゴールを喜ぶメッシ/Marcelo Endelli/Getty Images（ＣＮＮ）アルゼンチン・サッカー界のスーパースター、リオネル・メッシ選手（３８）は、健康が万全であれば、２０２６年のＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）に出場したいとの意向を示した。メッシ選手は米ＮＢＣニュースのインタビューで、来年夏に米国とメキシコ、カナダの３カ国で開催されるＷ杯北中米大会への出場を示唆した。「来年、インテル（マイ