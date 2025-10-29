ヘグセス米国防長官が投稿した動画のスクリーンショット。２７日に太平洋東部でミサイル攻撃を受ける前のボート２隻が映っている/Pete Hegseth/X（ＣＮＮ）米国のピート・ヘグセス国防長官によると、太平洋東部で２７日、米軍が新たにボート４隻を攻撃し、乗船していた１４人を殺害した。１人は生存している。米軍は麻薬密輸に関与したとされるボートを太平洋やカリブ海で相次いで攻撃しているが、１日に複数回の攻撃を行ったのは