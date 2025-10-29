「編成か制作か、いずれにせよ誰かが責任を取らないと収まりがつかないんじゃないか。そんな戦々恐々とした雰囲気になっています」とはフジテレビ関係者。鳴り物入りだったフジのGP帯ドラマがことごとく不発だからだ。【さらに読む】沢口靖子「絶対零度」が月9ワースト目前の“戦犯”はフジテレビ？ 二匹目のドジョウ狙うも大誤算沢口靖子（60）の月9「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」しかり、三谷幸喜脚本×菅田将暉（32＝写真