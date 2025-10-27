タナベコンサルティンググループが後場急上昇している。午後１時ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の７１億円から７６億５６００万円（前年同期比１４．９％増）へ、営業利益が８億円から９億５４００万円（同１９．８％増）へ、純利益が４億７５００万円から５億６０００万円（同１０．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 全ての経営コンサルティング