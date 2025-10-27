タナベコンサルティンググループ<9644.T>が後場急上昇している。午後１時ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の７１億円から７６億５６００万円（前年同期比１４．９％増）へ、営業利益が８億円から９億５４００万円（同１９．８％増）へ、純利益が４億７５００万円から５億６０００万円（同１０．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



全ての経営コンサルティング領域及び全ての事業会社の売上高が計画を上回っていることに加えて、主要顧客である上場企業・中堅企業に対するチームコンサルティング契約社数・件数及び契約単価が計画よりも伸長していることが業績を押し上げた。また、経営効率化を推進したことも寄与した。



