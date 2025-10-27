キヤノンマーケティングジャパンが大幅高で３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を５７０億円から５８０億円（前期比９．２％増）へ、純利益を３９５億円から４０５億円（同３．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８０円から９０円へ引き上げ年間配当予想を１６０円（前期１４０円）としたことが好感されている。 売上高は従来予想の６８０