オランダの名門であるフェイエノールトで得点を量産している日本代表FW上田綺世。今シーズンのリーグ戦9試合で11ゴールを記録しており、代表戦でもパラグアイとブラジル相手に価値ある得点を叩き出した。頼れるエースとなった27歳のストライカーだが、フェイエノールトでは過去2年間苦しんできた。上田は2023年にセルクル・ブルッヘから移籍金800万ユーロ（約14億円）でフェイエノールトに加入。1年目は5得点、2年目は9得点を記録