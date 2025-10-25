東京・麻布台ヒルズにて「さつまいも」をテーマにした期間限定グルメフェア「OIMO SWEETS SELECTION（おいもスイーツセレクション）」が開催中！ 館内14店舗でクレープやサンドイッチなど、個性溢れるおいもスイーツを提供します。さつまいもの旬が到来！ 麻布台ヒルズの「おいもスイーツセレクション」涼やかな風が吹くようになり、秋のムードが高まってきた10月。東京・麻布台ヒルズでは、秋が旬の食材に注目するグルメフェア「H