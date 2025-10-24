飲食店で異物が混入していたら、食欲も失せてしまう。しかも、それがゴキブリだったら……。そんなトラウマ級の投稿を寄せたのは兵庫県の30代女性。中華料理店でランチセットを注文したときの衝撃的な出来事を書いている。（文：長田コウ）「蒸籠を開けたらなんとホカホカの点心に大きなゴキ〇リが一緒に添えられていました」「若い女性だから何も言えないだろうと思われた」ウエイトレスに伝え、蒸籠はすぐに下げてもらった。その