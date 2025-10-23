タレントで実業家の元AKB48・板野友美（34）の穏やかならぬSNSでの投稿が注目を集めている。板野は、自分と家族に対して誹謗中傷を書き込むアカウントに対し、＜この度、貴殿による当方および家族に対する誹謗中傷・侮辱的な投稿を確認いたしました。「離婚しそう」など、事実無根の内容を含む投稿は、当方および家族の名誉を著しく毀損するものです＞と削除を促したうえで、今後これ以上の投稿をすれば法的措置も辞さないという