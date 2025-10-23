米スポーツサイトのブリーチャーレポートは２２日（日本時間２３日）、「ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝リングを獲得したことがないＭＬＢ史上最高の選手５０人」を紹介。マリナーズ、ヤンキース、マーリンズでプレーし、米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）が９位に入った。同サイトはイチロー氏が「ＷＳ出場回数０。ポストシーズンは１９試合の出場で、打率３割４分６厘、出塁率４割、長打率４割３分６厘、２７安打、